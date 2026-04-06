ਮੁੜ ਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 6, 2026 at 1:58 PM IST

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਈਮੇਲ ਆਇਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਾਕੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ

ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਨ ਆਏ ਲੋਕ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ।"

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐੱਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।"

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "1-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"

