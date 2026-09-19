ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ !

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ !
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Published : September 19, 2026 at 3:12 PM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 4 ਨੇੜੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੰਬ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ
ਇਸ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਚੱਲਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਪਈ ਸੀ। ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਲਣਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"