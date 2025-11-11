ETV Bharat / state

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਪਸੰਦ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ...

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ।

DHARMENDRA VILLAGE SAHNEWAL KALAN
ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 11, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦੀ ਬਰਫੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬਰਫੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਰਫੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਧਰਮਿੰਦਰ (Etv Bharat)

'ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ'

ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਠਾਈ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ।"

'ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ'

ਹਲਵਾਈ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਠਾਈ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

DHARMENDRA VILLAGE SAHNEWAL KALAN
ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਵਾਈ (Etv Bharat)

'ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਛੱਡ ਉੱਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ'

ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਇਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੰਬਈ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।

DHARMENDRA VILLAGE SAHNEWAL KALAN
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ (Etv Bharat)


