ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੀ ਬੋਲੈਰੋ, ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਡਰਾਇਵਰ

ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬੋਲੈਰੋ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

BOLERO INSIDE A MOBILE SHOP
ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੀ ਬੋਲੈਰੋ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 3, 2026 at 2:22 PM IST

ਜਲੰਧਰ: ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂਰਪੁਰ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਮ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜੀ ਬੋਲੈਰੋ (Etv Bharat)

ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਫਰਾਰ

ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਇਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ 8 ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਰਗੋਵਿੰਦ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਆਈ, ਪਰ ਬੋਲੈਰੋ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਇਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੋਲੈਰੋ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲੀਨਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਸ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੈਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਈ।"

"ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ"

ਏਐਸਆਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

