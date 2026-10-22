ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ 56 ਸਾਲਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ।
Published : October 22, 2026 at 3:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ (56) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ'
ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵੇਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
'ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ'
ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਕਟਰ 17 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਈ।
'ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ'
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
'ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। "ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।