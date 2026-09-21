ETV Bharat / state

ਘਰ 'ਚ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ

ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ।

12-year-old child alone was found hanging
ਘਰ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦ 12 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 21, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 12 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ 12 ਸਾਲਾ ਕਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ (Etv bharat)

ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ, ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਵ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ, ਨੇ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ 12 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੀਭ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।'


"ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖੁਆਈ ਸੀ"

ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਪਾ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ।" ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖੁਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਇਆ ਨਵਾਂ ਰਿਮੋਟ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਮੰਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਹ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇਗੀ।'



ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਪਿਤਾ ਮੁਤਾਬਕ 'ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'


ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਨੀਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ ’ਤੇ ਫਾਹੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

TAGGED:

AMRITSAR POLICE
12 YEAR OLD CHILD FOUND HANGING
CHILD DEATH IN AMRITSAR
12 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
AMRITSAR 12 YEAR OLD BOY BODY FOUND

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.