ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ BMW ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 2 ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪਿੰਡ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਕਾਕੂਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ BMW ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ।

CAR ACCIDENT
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ BMW ਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 23, 2025 at 6:09 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 6:23 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: BMW ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਕਾਕੂਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ BMW ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

2 ਦੀ ਮੌਤ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)



'ਕਾਰ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੀ'

ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "BMW ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ-ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ BMW ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।"

CAR ACCIDENT
ਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (ETV Bharat)

'2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ'

ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ MC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਤੜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੱਟੂ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।'

CAR ACCIDENT
ਸੜ ਕੇ ਕਾਰ ਹੋਈ ਸੁਆਹ (ETV Bharat)

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਐਸਐਚਓ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਬਿਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'

CAR ACCIDENT IN SANGRUR
TERRIBLE CAR ACCIDENT
ਸੰਗਰੂਰ
2 PEOPLE DEAD 3 INJURED
CAR ACCIDENT

