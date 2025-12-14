ETV Bharat / state

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ...

controversy erupts in barnala
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ: ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜ਼ੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਰੱਦ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 6:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਉਪਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਇਸ ਬੂਥ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਰਹੀ।

ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਜ਼ੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ ਬੂਥ ਦੀ ਵੋਟ ਹੋਈ ਰੱਦ (Etv Bharat)

ਤਕੜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾਇਬ

ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਇਸ ਜੋਨ ਦੇ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 20 ਉਪਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਉਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਬੇਂਬੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਆਬਜ਼ਰਬਰ ਬਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਐਸਡੀਐਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ ਦੇ 20 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਹੈ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਸਪਰਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੂਥ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'


ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਰਪੰਚ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਚੰਣ‌ਨਵਾਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

TAGGED:

ZILA PARISHAD ELECTION 2025
BARNALA NEWS
ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਜੋਨ ਚੰਨਣਵਾਲ
ਵੋਟਿੰਗ ਰੱਦ
BLOCK SAMITI ELECTION CANCELLED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.