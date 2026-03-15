ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : March 15, 2026 at 1:35 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ 1600 ਰੁਪਏ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋ ਵਾਲਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਬਜਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ 1600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ।"
ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲਿੰਡਰ ਨੂੰ ਐਸੈਂਸ਼ਅਲ ਕਮੋਡੀਟੀ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅਸੈਂਸ਼ਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜਸੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਗਰੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਲਿੰਡਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਚਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੇਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 2000 ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।'
ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।