ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜ ਦਿਨੀਂ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੇਗੀ।
By ANI
Published : November 18, 2026 at 11:00 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜ ਦਿਨੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।"- ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ?
ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਬੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਪਹਿਰ 1:10 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਦਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਪਹਿਰ 1:35 ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੀਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ "ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ" ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਬੀਨ ਦੁਪਹਿਰ 2:55 ਵਜੇ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ 17 ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਣਿਮਾ ਮੌਕੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 29,000 ਕਲਸ਼ ਵੰਦਨਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 51,000 ਸਮਰਸ ਦੀਪ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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