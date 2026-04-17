"APP ਪਾਰਟੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਠੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ", ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ਼

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਸੇ ਤੰਜ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ANIL SARIN PRESS CONFERENCE
ਈਡੀ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦਾ ਬਿਆਨ (Etv Bharat)
Published : April 17, 2026 at 5:37 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ?

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਜੇ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜੇਕਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

"ਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਨਿਠੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਐਫਆਈਆਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਜੀਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।"

"ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ"

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ " ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਅੱਜ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ। ਜੋ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਉਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"


