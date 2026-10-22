ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਹੋਈ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ? 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 'ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ' ਲਿਖ ਕੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
Published : October 22, 2026 at 2:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
₹21 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ — ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ! ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਾਂਸ 🇫🇷 ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹21 ਲੱਖ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਥਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ₹2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੂਈ ਵਿਟੌਂ ਹੈਂਡਬੈਗ, ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ, ਵਰਸਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 8–10 ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸੀਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਦੀ ₹5 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ “ਤੂੰ-ਤੂੰ” ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਰਸੀਦ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) October 21, 2026
ਗਿਣਵਾਈ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟ !
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 'ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼ ਕਸਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਥਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:
• 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਜੁੱਤੇ
• 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੂਈ ਵਿਟੌਂ ਹੈਂਡਬੈਗ
• ਗੁੱਚੀ ਦੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ
• ਵਰਸਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ
• ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਬੋਤਲਾਂ
"ਜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਸਟਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ? ਬੁਲਾਰੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਿਓ। ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸੀਦ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।"- ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਜਪਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ
'ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਡਮ ਦੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ “ਟੂੰ-ਟੂੰ” ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਰਸੀਦ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ"।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Delhi: On reports that Punjab CM Bhagwant Mann was stopped at Delhi's IGI Airport and fined by Customs officials after returning from Paris for allegedly carrying items requiring clearance without declaring them, BJP National Spokesperson RP Singh says, "According to the information available, he was fined ₹50,000. He had shoes worth ₹2.5 lakh that he did not declare. How can someone like Bhagwant Mann, a state's Chief Minister, say that he will wear shoes worth ₹2.5 lakh and not declare them? He has brought shame to the entire state of Punjab... I think this is preparation for life after losing the elections."— IANS (@ians_india) October 21, 2026
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਐਂਬੈਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ"। ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈਜੀਆਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਥਿਤ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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