ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
Chandigarh Mayor election: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਖਬਰ
Published : January 29, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : January 29, 2026 at 1:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 18 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਮੇਤ 7 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 11 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸ੍ਰੀਕੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ।
ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੇਅਰ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਹੁੁੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।'
ਕੌਣ ਹੈ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ?
ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਏਬੀਵੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਪੀਯੂਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ।
ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਗੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਭ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ।
#BREAKING Chandigarh: BJP registered a clean sweep in the Municipal Corporation Chandigarh elections, winning all three key posts. Saurabh Joshi was elected Mayor, Jasmanpreet Singh became Senior Deputy Mayor, and Suman Sharma was elected Deputy Mayor. pic.twitter.com/3akV64neHs— IANS (@ians_india) January 29, 2026
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ।