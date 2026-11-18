ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : November 18, 2026 at 3:33 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਾਨਵਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।— BJP PUNJAB (@BJP4Punjab) November 18, 2026
'ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ'
'ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਸਮਰਸਤਾ ਦੀਪ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਸਮਰਸਤਾ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 47 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ, ਲਗਭਗ 2,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।"
Addressing the flag-off ceremony of the ‘Samrasta Sankalp Yatra’ in Jalandhar, Punjab. https://t.co/5DSMM4Fenr— Nitin Nabin (@NitinNabin) November 18, 2026
"ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ' ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 'ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।" - ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
#WATCH | Punjab: BJP National President Nitin Nabin visited Dera Sachkhand Ballan in Jalandhar ahead of flagging off the Samrasta Yatra. (Source: BJP) https://t.co/h0cvL9ltEA— ANI (@ANI) November 18, 2026
'ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।''
''ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਅਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ, ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਪੀਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਰਵਣ ਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।'' - ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ
#WATCH | Jalandhar, Punjab: BJP National President Nitin Nabin says, "...Punjab's agricultural prosperity, industrial heritage, and youth education momentum appear to be fading today, with a visible lack of resolve toward employment and women's safety. Through this Samrasta Sankalp Yatra, we pledge to build a 'Viksit Punjab' to strengthen a 'Viksit Bharat'."— ANI (@ANI) November 18, 2026
'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ'
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ''ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 25 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅੱਜ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।''
Jalandhar, Punjab: BJP leader H. S. Phoolka says, "In Punjab, there isn't even a semblance of law and order; the situation here is so bad that it is jungle raj. It is complete jungle raj; no one is safe, even the police themselves are not safe, let alone the general public. Ransom calls are coming in everywhere, looting is happening everywhere, utter jungle raj is prevailing in Punjab....''— IANS (@ians_india) November 18, 2026
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 'ਜੰਗਲ ਰਾਜ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ।"