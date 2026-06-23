ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।
Published : June 23, 2026 at 3:24 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਅਸਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨੀਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਰਪਲੱਸ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ
ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਲਦੀ ਹੀ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
As a fellow Proud Punjabi & servant of this state for four decades, I’ve written to World Bank President Shri Ajay Banga ji with a message from the ground:— Kewal Singh Dhillon (@KewalDhillonPB) June 23, 2026
Punjab fed this nation for generations. It deserves solutions — not stereotypes.
I’ve invited the World Bank to partner with… pic.twitter.com/ThLpSVH9ce
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਾਊਡ ਪੰਜਾਬੀ' ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣੇਗਾ।
ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ SUV ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਵੱਡਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੁਆਏ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ - ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ"
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ - ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਇੱਕ 'ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ' ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ।"