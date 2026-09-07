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ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।

BJP raises questions on AAP over power supply
ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 7, 2026 at 3:48 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਚ 117 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸੀ ਜੋ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ (Etv bharat)

'ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ'

ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੇ ਰੋਪੜ ਦਾ 36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਲਾਂਟ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਸੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਧ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ
PUNJAB COAL SHORTAGE
PUNJAB THERMAL PLANTS
ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ
PUNJAB POWER CRISIS

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