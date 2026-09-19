ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ਿਲੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਟਮਾਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 19, 2026 at 3:09 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਅੱਠ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਮਾਟਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸੀ।'
'ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, 'ਜੇਕਰ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
'ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰ'
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਆਂਡੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ।
'ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਵਾਇਆ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਢਵਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਫਲੇਟ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ "ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੈਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹਨ।'