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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ? ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ...!

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂੂ ਕਥਿਤ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Threat to Ravneet Bittu
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ? (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 27, 2026 at 5:06 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਗਰਾਓਂ): ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ (ETV BHARAT)

ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ!

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

"ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਦੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਈਐਸਆਈ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਟ ਮਡਿਊਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਬਚੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਾਇਆ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ।"-ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ

ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਰਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਆਖਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

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ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
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ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ
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