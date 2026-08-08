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ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਭੰਨੇ।

State government under attack by opponents in Ludhiana road collapse case
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ਧਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 8, 2026 at 6:28 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸੜਕ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਖੱਡਾ ਪੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਸਿਆਸਤ ਸਿਖਰਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।

ਕਿਚਲੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਢਹੀ ਹੋੲਸੜਕ ਨਿਰਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ (Etv Bharat)

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਨਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਰ੍ਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 100/200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧਸ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?'

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਪਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਇੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ।

Ludhiana road collapse
ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (Etv Bharat)

'ਆਪ' ਆਗੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੱਟੂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਾਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦ ਡੀਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ।'

ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। 'ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਧਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਧਸਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਆ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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