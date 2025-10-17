ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਮਦਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ
ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਆਏ।
Published : October 17, 2025 at 3:01 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਜੇਪੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਆਏ।
ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਲੋਕ
ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
"ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।" -ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸ- ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 2508 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਗਰਦਾਵਰੀਆਂ ਸਿਰਫ 2053 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 75 ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12-14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਧਰਮਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।