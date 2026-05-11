1984 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: “ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਜ਼”, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 3:45 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾਇਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਰਿਟਾਇਰਡ IAS) ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਜੂਨ 1984 ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਰਾਜੂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ "ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪ-ਪਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਕਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਗ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

"ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਐਫਆਰਆਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਦੋਗਲਾਪਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।" - ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

"ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ"

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “ਬੈਨਿਫਿਟ ਆਫ ਡਾਟ” ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਨਾ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

"ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ।" - ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ

ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ

ਡਾ.ਰਾਜੂ ਮੁਤਬਿਕ "1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।"

