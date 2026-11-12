ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ! ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ! ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
Published : November 12, 2026 at 8:08 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਭਾਜਪਾ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆਸ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਜੋ ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2024 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ, ਆਤਮ ਨਗਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਤਮ ਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।"
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਗੂ ?
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਅਜਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ।"- ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ 2017 ਨਤੀਜੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ 39.81 ਫੀਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਐਚਐਸ ਫੁਲਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 58,923 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 54754 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28571 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ
ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ"
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ,ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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