ETV Bharat / state

ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ।

author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 20, 2026 at 8:16 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਕਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ—ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1939 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕੰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗਾਇਆ।

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਦਤ

ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤਾਂ-ਖਲਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਰਿਹਾ।


ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਨਕਸਲੀ (ਕੂਕਾ) ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ।

ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ

ਅੱਜ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

'ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ' ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਲੋਕ ਕਵੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ 6 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਨਾਦੇੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਹੈ—ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਘਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ—'ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ' ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ—ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ।

ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣੀ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਜੇਬੀਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਣਾ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ।"

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਪਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਣਾ ਅਤੇ ਗਾਉਣਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਅਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

"ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ‘ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਰੀ ਦੇ ਜੱਟ ਰੋਇਆ’ ਅਤੇ ‘ਮੱਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ’ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ।" - ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ

ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਬਣਾਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਭਾਵ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਕਵੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਲੇਖਕ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਰਦ ਹੰਢਾਇਆ ਉਹੀ ਦਰਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

"ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨਕਸਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਇਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਊਹ ਵਧੇਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ।" - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲੇਖਕ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ...

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਉਦਾਸੀ ਖੁਦ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਏਸਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੱਕ ਸਾਇਕਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਪਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਉਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।

ਉਦਾਸੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ

ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ‘ਉਦਾਸੀ’ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇਨਾਮ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਅ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਾਟਕ ਡਰਾਮੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਦਾ।

"ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏਜਾ ਰਹੇਹਨ।" - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਲੇਖਕ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋ. ਤਰਸਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ- ਤੂੰ ਮਘਦਾ ਰਹੀਂ ਵੇ ਸੂਰਜਾ ਕੰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਵੀਰਾ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਦਿੱਲੀਏ ਦਿਆਲਾ ਵੇਖ ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਲਦਾ ਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

"ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਧੀਕੀ, ਜਾਅਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਉਦਾਸੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ, ਰਚਣਹਾਰਾ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।" - ਪ੍ਰੋ. ਤਰਸਪਾਲ ਕੌਰ , ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀਆਂ

ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਣ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।"

TAGGED:

FAMOUS FOLK POET FAMOUS FOLK POET
ਲੋਕ ਕਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਉਦਾਸੀ
POET SANT RAM UDASI
BIRTH ANNIVERSARY OF SANT RAM UDASI
BIRTH ANNIVERSARY OF SANT RAM UDASI

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.