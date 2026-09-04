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"ਨਾ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ", ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ, ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜਾਂਗਾ।

BIKRAM MAJITHIA
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 4, 2026 at 2:36 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।

ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ (Etv Bharat)

2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ?

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਚਰਨ (ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਜਲਦ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ FIR ਨੰਬਰ 77 ਅਤੇ 122 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਾਰਾ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

"ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ"

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਬਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਥੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।"

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ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
MAJITHIA ATTACK GOVERNMENT
5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
BIKRAM MAJITHIA ON AAP GOVERNMENT

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