ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਬਣੀ ਐਮਸੀ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Published : May 31, 2026 at 7:27 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਤੋਂ ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਨਾਥ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ, ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ
ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਐਮ.ਸੀ. ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ-ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
"ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਲੀ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮ.ਸੀ. ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ,ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ।" -ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ, ਐਮਸੀ,ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ
'ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ'
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਮਹਿਲਾ (SC Lady) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ‘ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ' 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਨਰਜੀਤ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਏਕੋ ਸਭੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।"
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਸੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰਡ ਬੀ.ਸੀ. (BC) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ. ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਛੰਨੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।