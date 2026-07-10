ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਬਿਆਨ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ?
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : July 10, 2026 at 4:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।'
#WATCH | Chandigarh | On AICC General Secretary In-Charge of Punjab Bhupesh Baghel to meet Charanjit Singh Channi, Punjab Congress President Amrinder Singh Raja Warring says, " bhupesh baghel informed me that a meeting has been scheduled for tomorrow, though i am unaware of the… pic.twitter.com/6BXmHCEPgH— ANI (@ANI) July 10, 2026
ਕੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ?
ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਉਂ?
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
'ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ'
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾਤਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਤੇ
ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।