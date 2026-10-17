ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥ, ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸਧਾ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 5:07 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਤੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
'ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,ਮੁਖੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ ?
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਝੋਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਕਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ Facebook Live ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧਾ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ Live 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਥੀ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ?
ਕੌਣ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ?
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 'ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ?
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੱਧ" ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ Anti-Drug Task Force ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ Facebook Live ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ "ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਕਮੇਟੀਆਂ" ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ 63k ਫੋਲੋਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।