20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
Published : April 8, 2026 at 2:26 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7 ਏਸ਼ੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ (ਕਲਾਕਾਰ) ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਵਾਂਗ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ "ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ Dr. Baljinder Singh Gill ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ @artistbaljinder 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹਾਸਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਏਸ਼ੀਆ ਅਵਾਰਡ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੁਸਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 7 ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
"ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਰੈਡ ਆਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 39000 ਮੀਟਰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਥਰੈਡ ਆਰਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਰਟ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਚੋੜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।" -ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ?
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਆਰਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਆਰਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਲਪੇਪਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਣੇ ਸਕੂਟਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਣੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਆਰਟ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਟ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਿਆ।
"2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਬੈਸਟ ਆਰਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਰਟ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਾਵੰਦ ਨੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।" -ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "13000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਾਈਨ ਆਰਟ, ਬਲਾਇੰਡ ਆਰਟ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਆਦੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 18-19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਤੰਤਰ (independent) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।" -ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਭਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
"ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੋਰਸ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ।" -ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ
ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।"