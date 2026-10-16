ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ? ਭਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ? ਭਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 5:37 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁਢਲਡਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"-ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ
ਭਾਨੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।