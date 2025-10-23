ETV Bharat / state

Bhai Dooj 2025 ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ

ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਈ ਦੂਜ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ?

bhai dooj katha and history
Bhai Dooj 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 7:37 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਈ ਦੂਜ ਜਾਂ ਭਾਈ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਊ-ਬੀਜ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਫੋਂਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Bhai Dooj 2025 (ETV Bharat)

ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਈ ਦੂਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"

ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀ

ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਨ: ਯਮਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਜਨਾ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ, ਤਾਪਤੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੰਜਨਾ ਤੋਂ, ਅਸ਼ਵਿਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜਨਾ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਅਤੇ ਯਮਰਾਜ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਯਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਯਮਪੁਰੀ, ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਯਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮਘਾਟ (ਗੋਲੋਕ) ਰਹਿਣ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ।

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ। ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮਘਾਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਰਾਮਘਾਟ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ, ਯਮਰਾਜ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯਮਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਪਰੋਸੇ।

ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਹਰ ਪਕਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਖਾਧਾ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ...ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹੇ ਭਰਾ! ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਦਿਓ ਕਿ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।" ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਮਰਾਜ ਨੇ "ਤਥਾਸਤੁ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਯਮਲੋਕ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯਮ ਦਵਿੱਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਰਤੀ ਅਤੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਵਿਕ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਡਿਸਕਲੇਮਰ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

TAGGED:

BHAI DOOJ HISTORY
ਭਾਈ ਦੂਜ 2025
SWEET PAAN ON BHAI DOOJ
FESTIVAL 2025
BHAI DOOJ KATHA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ !

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖ? ਜਾਣੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ

ਭਾਰਤੀ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ 3.14 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰਯਾਤ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.