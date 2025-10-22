Bhai Dooj 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ-ਦੂਜ ਦੀ ਰਸਮ, ਜਾਣੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

ETV Bharat / state

Bhai Dooj Date and Time: ਭਾਈ ਦੂਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ।

bhai dooj shubh muhurt
Bhai Dooj 2025 (GETTY IMAGE)
ਲੁਧਿਆਣਾ /ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਈ-ਦੂਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਿਲਕ ਯਾਨੀ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਜਾਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਵੀਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

bhai dooj shubh muhurt
Bhai Dooj 2025 (GETTY IMAGE)

ਭਾਈ ਦੂਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ

ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ (23 ਅਕਤੂਬਰ) ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਲ (ਵੀਰਵਾਰ) ਦੁਪਹਿਰ 01:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 03:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਰਸਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ,ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

bhai dooj shubh muhurt
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ

  • ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।
  • ਇਸ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੋਲੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਰੱਖੋ।
  • ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਬਣਾਓ।
  • ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਉਸ ਲਈ ਆਰਤੀ (ਆਰਤੀ) ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖੁਆਓ।
  • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਖੁਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੀ ਕਥਾ

ਭਾਈ ਦੂਜ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਰਕਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਵਾਰਕਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ, ਸੁਭੱਦਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਫਲਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜਗਦੀਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਭੱਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।

[Disclaimer: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ।]

BHAI DOOJ SHUBH MUHURT
BHAI DOOJ 2025
BHAI DOOJ TIKKA SHUBH TIME
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ
BHAI DOOJ DATE AND TIME

