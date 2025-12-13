"ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ?" ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਲਈ 3 ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼

"ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖੋ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ?" ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਲਈ 3 ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੰਜ਼
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ 'ਬੇਅਦਬੀ-ਬਦਮਾਸ਼' ਬਣਿਆ", ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ।
Published : December 13, 2025 at 2:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ (14 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
"ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਉੱਠਿਆਂ ਨਾ ਜਾਏ ਆਪ ਤੋਂ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਡਿੱਗੀ ਖੋਤੇ ਤੋਂ, ਗੁੱਸਾ ਘੁਮਿਆਰ ਤੇ ..." ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੇ ਹੈ।
111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਛਿਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਠਿੱਕਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 13, 2025
----
111 दिनों के मुख्यमंत्री चरणजीत… pic.twitter.com/ESLwuAfwsv
111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 100-100 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਠੀਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2833 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 340 'ਆਪ', 3 ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਗਲਤ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ।"
"ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਜੀ..."
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਚੰਨੀ ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ।
2833 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੇਤੂ 340 'ਆਪ' ਦੇ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਤੇ 8 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬੌਖ਼ਲਾਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 13, 2025
-----
2833 ज़ोन में हो रहे… pic.twitter.com/c4JcfnersV
ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੀਲਾਮ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
"ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ।"
ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12 ਭਾਜਪਾ, ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ। ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ।- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 13, 2025
---
कांग्रेस वाले हम पर आरोप लगाने के बजाय अपनी नीलामी… pic.twitter.com/23vpN2AHqK
"ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਓ..."
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।"
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਲਓ ਆ ਗਏ ਹੇਠਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਗਧੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ... ਕਰੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
"ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ 'ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼' ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।"
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ..... महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/zZ4Mn6jZIJ— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) December 13, 2025
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਵੋਟਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.36 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 154 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 19,181 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3582 ਬੂਥ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ 915 ਬੂਥ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।