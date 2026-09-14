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ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ 'ਨਕਲੀ' ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਮੰਗੋ ਮਾਫ਼ੀ।

Bhagwant Mann and Nayab Saini Spar Over Turban Controversy
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2026 at 10:51 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ 'ਪੱਗ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੰਜ਼ 'ਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ (etv bharat)

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੱਗ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ:"ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ ਪੱਗ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਪੱਗਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"



ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ 'ਨਕਲੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਗੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਗੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ।"



ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ

ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: "ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਪਗੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਨਕਲੀ ਪਗੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

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BHAGWANT MANN VS NAYAB SAINI

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