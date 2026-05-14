ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾਰਿਸ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਹਾਰਾ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ।
Published : May 14, 2026 at 1:03 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਸਤਰ: ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ DSP ਦੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੱਗਭਗ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ (ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
'ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫ਼ਲ'
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਗਭਗ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ।" ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ' ਪੀੜਤ ਜਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇੇਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਦ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।"
ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਲਾਵਾਰਸ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੂਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ
ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਸਕੇ।'