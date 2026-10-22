ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ?, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ?, ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
Published : October 22, 2026 at 4:33 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਨੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਕਲੀ ਖੋਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ੁੱਧ ਪਨੀਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? (ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ)
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਬੰਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾੜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੋਣ: ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰਮ ਕਰਨਾ: ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80°C ਤੋਂ 85°C ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵਾਣੂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ।
ਦੁੱਧ ਫਾੜਨਾ: ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 70°C–75°C 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ (1-2%), ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਦਾ ਖੱਟਾ ਪਾਣੀ (whey) ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਛਾਨਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ: ਜਦੋਂ ਛੇਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ: ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰ (ਪ੍ਰੈੱਸ) ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪਨੀਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਥਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ
ਐਨਾਲੌਗ ਪਨੀਰ (Analogue Paneer) ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਸਸਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ (SMP) ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ "ਉਂਝ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਪਨੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਟ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਸਲੀ ਪਨੀਰ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ (ਨਿੰਬੂ ਜਾਂ ਸਿਰਕੇ) ਨਾਲ ਫਾੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ (Analogue) ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਮਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਸਸਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ (ਪਾਮ ਆਇਲ), ਸਟਾਰਚ/ਅਰਾਰੋਟ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਦੁਕਾਨ ਪਨੀਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ fssai ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਨੀਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਪਨੀਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
"ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਾੜਨ ਲਈ ਜੋ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਸਿਰਕਾ ਆਦਿ ਦੁੱਧ ਫਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸਿਡ ਵਰਤ ਕੇ ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਐਸਿਡ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"- ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਬੰਸਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਸਸਤਾ ਪਨੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਨੀਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਨੀਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਪਨੀਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਪਨੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।"
"ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸਯੋਗ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਨੀਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"-ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੈਰੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਡਾਕਟਰ ਵੀਨਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਜੋ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ।"