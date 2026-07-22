ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਨ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮਿਲੋ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੂੰ...

ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾਨ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਮਿਲੋ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੂੰ...
ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲ। ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰੂਪ। ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 22, 2026 at 3:30 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜਦੋਂ ਕਬਾੜ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇਗਾ ? ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਵਲੋਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕਬਾੜ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
'ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ' ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਖਿਆਲ?
ਕਾਰੀਗਰ ਕਮਲਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ-ਡਰੱਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ।"
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਸਬੰਧੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਇਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ-ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਗਿਟਾਰ, ਰਾਈਫਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਕਮਲ ਕਾਂਤ, ਕਾਰੀਗਰ
ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ?
ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
"ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ"
ਕਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, '3 ਤੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਲੋਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।- ਕਮਲ ਕਾਂਤ, ਕਾਰੀਗਰ
ਕਮਲ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਡਵਾਂਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।