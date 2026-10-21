ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 'ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ' ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਵਿਦਾਈ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ
ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 21, 2026 at 4:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਬੰਗਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ' ਦੀ ਰਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ, ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਬੰਗਾਲੀ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਥਾਪਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 'ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ' ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ- ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਲਾ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ (ਸੁਹਾਗਣਾਂ) ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ (ਧਰਤੀ 'ਤੇ) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਵਿਜੇਦਸ਼ਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ (ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ) ਪਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਂਗ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਟੀ (ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ) ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਆਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ, ਸ਼ਾਖਾ, ਪੋਲਾ (ਬੰਗਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ) ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਸਿੰਦੂਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਮ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ, ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ (ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ) ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਰੰਗ
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਥੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ, ਗਹਿਣੇ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸ਼ਠੀ, ਸਪਤਮੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ) ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਸਮ 'ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ' ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਨਵਮੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਲੀ (ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ) ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਅਤੇ ਢਾਕ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਾਰਥੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢਾਕ (ਰਵਾਇਤੀ ਢੋਲ) ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਖੇਡਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੋਨਾਲੀਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾ-ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਹੰਝੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲ ਦੀਆਂ ਥਾਪਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ"।
‘ਉਲੂ ਉਲੂ' ਦੀ ਧੁਨੀ- ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ
ਬੰਗਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ 'ਉਲੂ ਧੁਨੀ' (Ulu Ulu) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਨਾਲੀਸਾ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧੁਨੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਧੁਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ (Negative vibes) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ- 'ਦੋਧੀ ਕੋਰਮਾ' (Dadhi Korma)
ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੀ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ 'ਦੋਧੀ ਕੋਰਮਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ, ਮੁਰਮੁਰੇ, ਪੋਹਾ, ਦੁੱਧ, ਪਤਾਸ਼ੇ (Batasha) ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ (ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਵਜੋਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਲੱਡੂ ਅਤੇ ਬਰਫੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ 35 ਦਾ ਬੰਗਾ ਭਵਨ (Banga Bhawan) ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 'ਮਿੰਨੀ ਬੰਗਾਲ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੰਗਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾੜੀਆਂ (ਸਫੈਦ ਸਾੜੀ ਜਿਸਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਢਾਕ ਦੀਆਂ ਥਾਪਾਂ 'ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ।