ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 558 ਦਾ ਆਗਾਜ਼: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜਾਬਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 558 ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ।
Published : March 14, 2026 at 3:45 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 558 ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ 558 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਚੇਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਈਰਖਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ 'ਕਮੀਜ਼-ਪਜਾਮਾ' ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟਾਂ (ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 'ਦੋ ਸਟੈਪ' ਇਕੱਠੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
