ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕੰਬਲ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਫ਼, ਕਿਹਾ- 10-10 ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਕੰਬਲ। ਕਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਫ।
Published : January 9, 2026 at 11:43 AM IST
ਪਠਾਨਕੋਟ: ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਠੰਢ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੰਢ ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਇਆ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭੀਖ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਸਖ਼ਸ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਰੀਫ਼?
ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜੂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਰਾਜੂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵ੍ਹੀਲ ਚੇਅਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਲੰਗਰ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਭੀਖ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਗਰਮ ਕੰਬਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਬਲ ਵੰਡੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
"ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਰਮ"
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਬਲ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
- ਰਾਜੂ, ਭਿਖ਼ਾਰੀ
ਕੀ ਬੋਲੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵਿਭੂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੂ ਵਧੀਆ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।