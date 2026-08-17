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ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਬੀਟਲ, ਪੀ ਏ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ....ਸੁਣੋ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ

ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਹਾਈਵ ਬੀਟਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

Beetle poses threat honey bees
ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 17, 2026 at 10:40 PM IST

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ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਲ ਹਾਈਵ ਬੀਟਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਲਕਾ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕੀਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ (ETV Bharat)

ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ ?

ਇਹ ਕੀਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ (ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਛੱਤਿਆਂ, ਮੋਮ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

Beetle poses threat honey bees
ਬੀਟਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ (ETV Bharat INFO)

ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੀਟਲ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ?

ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਬੀਟਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਟਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਟਲ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਪੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ। ਬੀਟਲ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੂਤਰੇ ਅੰਡੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਿਊਪੇ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਗ ਬੀਟਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

Beetle poses threat honey bees
ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਤੇ ਬੀਟਲ ਦਾ ਹਮਲਾ (ETV Bharat)

ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ?

ਇਸ ਕੀੜੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਬੀਟਲ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਰੂਡ, ਸ਼ਹਿਦ, ਪਰਾਗ ਅਤੇ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਟਲ ਅਤੇ ਸੁੰਡੀਆਂ ਹਾਈਵ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਅਤੇ ਝੀਥਾਂ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਦੇ ਹਨ।

Beetle poses threat honey bees
ਬੀਟਲ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ (ETV Bharat INFO)

ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਬੀਟਲ ਦੇ ਲਾਰਵੇ (ਸੁੰਡੀਆਂ) ਛੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਦ, ਪਰਾਗ (pollen) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ (brood) ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਲ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਮੀਰ (fermentation) ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਪਤਲਾ, ਚਿਪਚਿਪਾ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸੰਤਰੇ ਵਰਗੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਗੰਧ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਛੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ (absconding) ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਕਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

Beetle poses threat honey bees
ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ (ETV Bharat)

ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ

ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੱਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Beetle poses threat honey bees
ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ETV Bharat INFO)

"ਬੀਟਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਕਟੁੰਬ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਟਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"-ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ (ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ)

Beetle poses threat honey bees
ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕੀਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਬੀਟਲ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ ?

ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬੀਟਲ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਕਸਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਡੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।"

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ ?

ਬੀਟਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਲ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਕਟੁੰਬਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਟਲ (ਭੂੰਡੀ) ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇਸਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ-

Beetle poses threat honey bees
ਬੀਟਲ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ (ETV Bharat INFO)

"ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ 4-6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਿਰਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਲੀ ਲੱਗੇ ਖਾਲੀ ਹਾਈਵ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਕੇ ਬੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਝਾੜਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਟਲਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"-ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨੀ (ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀਏਯੂ)

ਬਚਾਅ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਟਲ ਟਰੈਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਟਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਪਾਂ ਵਿੱਚ 25-30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੀਟਲ ਹਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਟੁੰਬ 2-4 ਟਰੈਪ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੰਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਟੁੰਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹਾਈਵ ਬੀਟਲ ਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਛੱਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਛੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮੋਮ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ/ਵੇਚ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਟੁੰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਹਾਈਵ ਬੀਟਲ ਜਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਸੁੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ।

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