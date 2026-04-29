ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ

ਸਕੂਲ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ

BEES ATTACK SCHOOL IN MOHALI
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 29, 2026 at 7:35 PM IST

ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗੇ।

ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 35 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।

ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ, ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਮੋਹਾਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ 30-35 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਨ।"

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

