ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਛਾਏ ਬਾਜ਼ੀਗਰ, ਦਿਖਾਏ ਅਨੌਖੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ।

QILA RAIPUR GAMES
ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਛਾਏ ਬਾਜ਼ੀਗਰ (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 18, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਅ-ਵਾਅ ਖੱਟੀ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। (ETV Bharat)

ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛਿੰਝਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ੌਹਰ ਵਿਖਾ ਸਕਣ।

Qila Raipur Games
ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਚੋਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛਾਲਾਂ (ETV Bharat)

ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1986 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਫੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" - ਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ

Qila Raipur Games
ਦਿਖਾਏ ਅਨੌਖੇ ਕਲਾ ਦੇ ਜ਼ੌਹਰ (ETV Bharat)



ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਕੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਲ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਗੇ।

QILA RAIPUR GAMES
ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸਟੰਟ (ETV Bharat)

