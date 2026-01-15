40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਜ
Published : January 15, 2026 at 6:39 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 2 ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੈਵਰ, ਇੱਕ ਮਰਸਡੀਜ, ਇੱਕ ਬਲੈਨੋ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਅਥੋਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰ ਅਥੋਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।