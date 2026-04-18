ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, 5 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਣੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ।
Published : April 18, 2026 at 6:38 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਣੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਟਲ ਬਾਈਆ ਫੋਰਟ ਵਿਖੇ ਆਰਕੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਐਸਐਚਓ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
'ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ'
ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਗਿਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।