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ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਕੀਤੇ ਬੰਦ/ਬਾਂਡ, RTI ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ !

ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

BATHINDA POLICE ON JUGAAD VEHICLES
ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 6, 2026 at 10:14 PM IST

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ਬਠਿੰਡਾ: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਚੌਕਾਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (ETV BHARAT)

12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 14 ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਬੰਦ/ਬਾਂਡ

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਚਾਲਕ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਟ੍ਰੈਫਿਕ), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"

"ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜੋ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੇ ਇੰਨਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।" -ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ

ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਗਲੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚਾਲਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਕੀਤੇ ?

ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਜਾਂ ਬਾਂਡ ਕੀਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 14 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 14 ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਵਲ 1.16 ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

BATHINDA POLICE ON JUGAAD VEHICLES
ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ (ETV BHARAT)

ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ?

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਣਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾਂ ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਨ ਟਕਰਾਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਾਹਣ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।"

"ਜੁਗਾੜੂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਗਏ । ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ?

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਾੜੂ ਵਾਹਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

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BATHINDA POLICE ON JUGAAD VEHICLES

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