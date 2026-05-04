ETV Bharat / state

ਨਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਬਾਲਗ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਮੇਰਾ ਮਤਰੇਆ ਪਿਓ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।

Minor granddaughter rape
ਨਬਾਲਗ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਬਾਲਗ ਦੋਹਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚ ਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ (Etv Bharat)

'ਮੇਰੇ ਮਤਰਏ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ'

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 50 ਸਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਰੇਆ ਨਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾ ਦੋਹਤੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਬੇਟੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਰੇਆ ਪਿਓ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ (ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਰਾ) ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ।'

ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਨਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।'

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ 'ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੀ ਅਨਪੜਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਲਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੈਂਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ'।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਲਮ ਨਾਨੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚ ਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

GRAND FATHER SEXUALLY ABUSE MINOR
ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
BATHINDA MINOR RAPE CASE
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ
BATHINDA POLICE ARREST GRANDFATHER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.