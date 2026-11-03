ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਡਿਜੀਟਲ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਿਆ ਡਿਜੀਟਲ, ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਗਲ ਮੈਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Published : November 3, 2026 at 6:56 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਨਵੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ (ਯੂਨਿਟਨੈਵ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
"ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਟੀਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਦੀਆਂ 2,021 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਣਗੇ।"- ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ
ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
“ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”- ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਅਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਯੂਨਿਟਨੈਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਟੀਕ ਸਥਾਨ, ਦੂਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਨ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ।”
ਹਰ ਵਾਰਡ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹੁਣ ਮਿਲੇਗੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਟਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਯੂਨਿਟਨੈਵ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”
ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਕੂਰੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੇਅਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।” ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
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