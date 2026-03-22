ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ, ਬਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚੇ

ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਤਨ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਠਾਂ ਦੇ ਸੰਦ (Etv Bharat)
Published : March 22, 2026 at 4:27 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 19ਵੇਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖ਼ੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੀਦਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਨੌਜਵਾਨ (Etv Bharat)

ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੌਂਕ

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ 2007 ਤੋਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਥ ਗੱਡੀਆਂ, ਗੱਡੇ, ਘੋੜੀ ਵਾਲਾ ਰੇਹੜਾ, ਪਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ-ਦਾਦੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ-ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਡੋਲੀ ਵੀ ਰੱਥ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ, ਬਰਾਤ ਗੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ।'

ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ (Etv Bharat)

ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਟੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਲਦ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਤਨ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਠਾਂ ਦੇ ਸੰਦ (Etv Bharat)

ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸ਼ੌਂਕ

ਗੁਰਪਿਆਰ ਨੇ ਪਿਤਾਪੁਰਖੀ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਦ ਮੈਂਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੌਖੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੈਂਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੂਕਾਟ, ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮੌੜ ਅਤੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।'

ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ (Etv Bharat)

ਸਾਂਭ ਸਭਾਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਗਮਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਗੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਰਾਤਨ ਖੇਤੀ ਸੰਦ (Etv Bharat)

