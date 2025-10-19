ETV Bharat / state

ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2025 at 10:15 AM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਨਤੇਰਸ ਮੌਕੇ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ (Etv Bharat)

ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਡ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੋਮਾ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੀਜਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬੈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਬੈਡ, ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ

ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨੇਰੋਟੋਲਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਬੈਡ, ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਿਟਿਕ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

