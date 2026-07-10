ਗੂੰਗੇ-ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ 'ਚ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਕਰ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : July 10, 2026 at 8:20 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ'
ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਤਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, 10 ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦੇ ਈਐਨ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਫਲ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ।'
'ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ'
ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਦੇ ਏਐਨਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵਹਵ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਰੈਪੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ
ਡਾਕਟਰ ਵਿਵਹਵ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੋਕਲੀਅਰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ੀਰੋ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਤੋਂ ਕੋਕਲੀਅਮ'
ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਸ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।'
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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਬੋਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਕਲੀਅਮ ਇੰਪਲਾਂਟ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।